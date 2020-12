Eddy de Pretto annonce une tournée pour l'année prochaine !

"Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée et nous pourrons à nouveau nous choper à dix milles aux Zéniths ! Je vous le jure ????????" écrit avec émotion Eddy de Pretto dans sa dernière publication Instagram. Révélé en 2018 avec son album Cure, écoulé à ce jour à plus de 300 000 exemplaires, l'artiste aux multiples talents serait donc bel et bien de retour pour une grande tournée des Zéniths. De Paris à Amiens en passant par Marseille, Rennes, Lyon et Bruxelles, ce dernier vient donc d'annoncer dix-sept concerts entre octobre 2021 et février 2022. Une très bonne nouvelle pour ses fans qui attendent avec impatience l'arrivée d'un deuxième album. Et justement, il semblerait que le Kid prépare une jolie surprise pour les "abonné.es @spotifyfrance"... Quant à savoir s'il s'agit d'un titre inédit, d'une reprise ou même d'un album, il faudra encore patienter jusqu'au 3 décembre pour le savoir !

Très enthousiaste à l'idée de remonter sur scène, Eddy de Pretto précise que "C’est une annonce que j’attends de vivre avec vous depuis grave longtemps et enfin on va se revoir. Chanter, danser, crier nous a tellement été volé que je suis prêt à le refaire x1000 dès l’automne 2021". Et ce n'est pas nous qui dirons le contraire. Réputé pour être une véritable bête de scène, l'interprète de Random devrait, une nouvelle fois, nous préparer un show démentiel pour son grand retour sur le devant de la scène. L'occasion de nous interpréter ses plus grands tubes et de défendre, on l'espère, un nouvel album !