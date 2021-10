Ed Sheeran : Visiting Hours en live pour la BBC (VIDEO)

Plus que quelques jours de patience ! Equals, nouvel opus signé Ed Sheeran, sera disponible le 29 octobre prochain. Déjà porté par les excellents Bad Habits et Shivers, ce nouvel opus s'annonce tout aussi efficace et intemporel que les précédents : depuis la sortie du tout premier single en juin dernier, l'interprète de Sing squatte les têtes de classements, preuve que les années passées loin des projecteurs n'ont absolument pas rompu ses liens avec le public. Et justement, il y a quelques semaines, bien avant la sortie de Shivers, Ed Sheeran avait notamment partagé avec ses fans le poignant "Visiting Hours", morceau dédié à l'un de ses amis disparus.

Lors de récent son passage aux Earthshot Prize Awards 2021, c'est justement ce morceau que l'artiste britannique a choisi d'interpréter.

"J'ai commencé à écrire et à enregistrer cet album en juin 2017", a ainsi confié Ed Sheeran sur Instagram. "Cela a été un long, long processus. J'ai traversé l'amour, la perte, une nouvelle vie, le chagrin et tout ce qui se trouve entre les deux pendant toute la période d'écriture, et j'ai l'impression que c'est vraiment un disque de passage à l'âge adulte. Je n'ai jamais été aussi fier de quelque chose, ni aussi excité et nerveux à l'idée que vous l'entendiez tous. La prochaine chanson s'appelle Visiting Hours, que j'ai terminée pour mon ami Michael qui est malheureusement décédé cette année".

Visiting Hours sera à retrouver sur Equals, prochain album d'Ed Sheeran.