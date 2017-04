Il existe ce genre d’artiste qu’on se promet de voir en concert au moins une fois dans sa vie. Parce qu’on a pour habitude d’écouter leurs chansons en boucle, parce qu’on nous a toujours vanté leurs prouesses live. Ed Sheeran en fait partie, et hier soir jeudi 6 avril, nous avons eu la chance de faire partie du public de l’AccorHotels Arena pour son unique date française de l’année. Pour info, le concert a affiché sold out en quelques minutes et nombreux ont été les fans frustrés. Après une première partie assurée par Anne-Marie, Ed Sheeran a fait son entrée sur scène aux alentours de 21h. Seul. Armé avec sa guitare acoustique. Avec l’aide un système de pédales loop, l’Anglais a géré d’une main de maitre sa prestation. Sur certains morceaux, n’ayons pas peur des mots, il a vraiment mis le feu en donnant l’impression qu’un groupe entier l’accompagnait sur scène. On aurait jamais pensé qu’un mec et une guitare acoustique seuls pouvaient nous en mettre autant la vue.

C’est la sortie de son dernier album Divide qu’il défendait hier soir, donc évidemment sa setlist mettait en partie à l’honneur ce nouvel opus très très efficace en live. Notamment sur Eraser où Ed montre qu’il maitrise l’art du rap autant sur scène qu’en studio, les chansons plus émotionnelles Dive et How Do You Feel (Paean) qui font agiter les smartphones dans une nuit étoilée de lampe torche, mais aussi et surtout le tube Shape Of You que le chanteur a joué en rappel (on a eu peur l’espace d’un moment !) Petite variante par rapport à la setlist habituelle, l’émouvant Supermarket Flowers qu’Ed n'interprète que très peu souvent. Évidemment on a également eu le droit aux classiques des précédents opus, The A Team sa première chanson n°1 en France, Sing qui a fait chanter 16 000 personnes à l'unisson, ou encore le parfait Thinking Out Loud. Pour l’intro de I See Fire, Ed Sheeran s’est également amusé à reprendre le refrain du titre Human de Rag’N’Bone Man, un mash-up audacieux totalement approuvé.

16000 personnes a l'unisson au concert d'Ed Sheeran a Paris! pic.twitter.com/xj0wXVieNY — Stephanie mingam (@StephanieMingam) 6 avril 2017

Pour couronner le tout, Ed Sheeran n’est pas seulement talentueux et un performeur au sommet, c’est aussi un artiste qui inspire une sympathie monstre. Celui qu’on a envie de remercier pour la générosité qu’il a envers son public. Hier soir, il nous montrera sa reconnaissance à de nombreuses reprises, nous invitera « à chanter si on le veut, danser n’importe comment si on le souhaite, ou ne rien faire si on ne le sent pas » et méritera tout le tonnerre d’applaudissement de ce public conquis par le prodige qui met tel monde entier d’accord. Une soirée magique qui nous permet à notre tour de vous dire de foncer au prochain live d’Ed Sheeran en France !