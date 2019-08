Ed Sheeran : Une marque de ketchup lance des produits à son effigie (PHOTO)

Il est de notoriété publique que Ed Sheeran est un fan de la célèbre marque de ketchup Heinz. Et alors qu'ils avaient déjà travaillé ensemble, ces deux superstars dans leur domaine on décidé de réitérer l'expérience avec un tout nouveau projet. C'est donc tout naturellement qu'ils ont révélé il y a quelques jours une édition limitée de bouteilles de ketchup à l'effigie des tatouages du chanteur britannique. Une idée plutôt saugrenue (on vous l'accorde), mais qui part d'un bon sentiment puisque tous les bénéfices seront reversés à une association.

En véritable fan de la marque de condiment américaine, Ed Sheeran s'était déjà fait tatouer le logo de Heinz sur le bras. C'est donc à partir de ce dessin que cette dernière s'est basée pour concevoir une bouteille de ketchup en édition limitée à 150 exemplaires. Sur son compte Instagram, l'interprète de Shape of You a précisé que tous les bénéfices seraient reversés à deux associations. Une vente aux enchères exceptionnelle sera organisée par la maison Christie's afin de récolter un maximum de fond. Un beau geste de la part de cet artiste au grand cœur.