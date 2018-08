Ed Sheeran : une collaboration avec Drake ? 

Ed Sheeran est sans doute l'un des chanteurs pop britannique les plus adulés au monde. Et pour cause, il enchaîne les hits et surtout il ne rechigne pas sur les collaborations. On se souvient du titre Everything Has Changed avec Taylor Swift, Perfect avec Queen B ou encore le featuring avec Macklemore sur le morceau Growing Up.

Aujourd'hui, c'est avec le rappeur canadien Drake qu'il souhaiterait s'associer. Le chanteur de vingt sept est persuadé que tôt ou tard, ils travailleront ensemble. Eh bah si notre Eddy en est certain... ! Les deux artistes ne se connaissent pas vraiment mais se sont déjà croisés plusieurs fois. Ed Sheeran le sait, sa pop s'alliera au rap de Drake. Un jour... Et honnêtement, on l'espère. A l'exception près que même si lui en est convaincu, il n'est pas certain que le rappeur soit du même avis.

"Je pense qu'à un moment donné, Drake et nous devrons faire quelque chose, je pense que ça doit arriver à un moment donné. Je suis en tournée depuis je ne sais combien de temps et lui aussi et il sort tout le temps de nouveaux trucs. Je pense seulement qu'à un moment donné, nos deux mondes vont devoir se rencontrer, et je ne sais pas comment ni à quoi cela va ressembler mais c'est inévitable... Je l'ai rencontré seulement quelques fois. Je ne sais pas si c'est possible. J'aimerai penser qu'il pense la même chose que moi." déclare-t-il à Entertainment Weekly.

Et même si l'interprète de Perfect est comme un enfant à l'idée qu'un jour cela se produise, il assure qu'il ne sera pas déçu si cela n'arrive jamais. Que "ce ne sera pas la fin du monde". Sur la question des similarités, Ed Sheeran répond qu'il en existe, certes mais qu'ils sont différents de bien des manières et que ces différences ferait une chanson intéressante. Le chanteur britannique est semble-t-il très désireux d'allier ses talents à ceux du rappeur. Mais osera-t-il solliciter Drake ?

"Je me sens toujours bizarre quand je dois demander aux gens connus, de faire de collaborer car je ne sais pas... c'est bizarre. Les Biebers et les One Direction et les Taylors et les Beyoncés -je veux être vu au même niveau, je ne veux pas la charité donc je ne me sens pas à l'aise d'aller dire "Hey, tu peux faire çà ?" "

Alors, une collaboration à prévoir prochainement ? On aimerait !