Ed Sheeran : une apparition dans le nouveau film de Danny Boyle, sur les Beatles ? 

Ed Sheeran n'en fini plus de faire parler de lui. Pour un artiste discret c'est tout de même un comble ! Et à défaut d'un duo avec le rappeur canadien Drake, Ed Sheeran serait en passe de devenir comédien. Bon, il s'est déjà illustré dans un épisode de Game Of Thrones mais cette fois, l'interprète de Galway Girl aurait été approché pour apparaître dans le nouveau film de Danny Boyle -à qui l'on doit notamment le culte Trainspotting et surtout, le prochain James Bond.

Une nouvelle carrière pour Ed Sheeran ? Pourquoi pas ! Selon The Associated Press, l'homme à la tête rousse (et non à la tête de choux... on vous voit venir!) aurait bel et bien rejoint le casting pour un rôle, comment dire... sur mesure. C'est à dire, lui même. Bien sûr, on ne vous cache pas qu'on aurait adoré le voir endosser un autre rôle mais celui là convient aussi très bien. Le speech du film ? Ce dernier racontera l'histoire d'un interprète-auteur-compositeur, rôle tenu par Himesh Patel (Eastenders) qui se réveillera un jour dans un monde où personne ne se souviendra des Beatles. Une aubaine qui lui permettra de se démarquer des autres en prenant possession des compositions à son propre profit. Le rôle de Sheeran là-dedans ? Eh bien, le britannique lui proposera de partir en tournée avec lui, participant alors -sans savoir, à la supercherie. On l'a dit, un rôle sur mesure !