Ed Sheeran : un nouvel album pour bientôt ?

Un nouvel album pour Ed Sheeran ? On l'espère en tout cas. Il y a quelques semaines, juste avant Noël, l'interprète de Thinking Out Loud nous offrait Afterglow - un joli morceau acoustique et poétique. Evidemment, les fans ont automatiquement espéré que ce titre inédit serait annonciateur d'un nouvel album. Mais l'artiste britannique a été clair, Afterglow est avant tout un titre qu'il affectionne particulièrement et qu'il souhaitait partager. Traduction, non, Afterglow n'était (en aucun cas) le single qui annoncerait un nouvel opus. Mais bonne nouvelle, à l'aube de ses trente ans, Ed Sheeran semble prêt à poursuivre sa carrière avec un album inédit.

"30 ans aujourd'hui", écrit-il sur les réseaux sociaux. "Merci pour tous vos merveilleux messages, je me sens très aimé. Actuellement habillé de la même façon que lors de mon troisième anniversaire, je suis sur le point de dévorer la chenille pirate Colin, le pauvre. Je reviendrai avec le 4ème épisode de la série plus tard dans l'année". Après + (publié il y a dix ans), l'excellent x et surtout, Divide, Ed Sheeran pourrait bien revenir d'ici quelques mois (semaines ?) avec un quatrième album. Patience.