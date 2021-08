Ed Sheeran : un album métal en préparation ?

Patience, Ed Sheeran sera bientôt de retour dans les charts avec Equals - son prochain album. Porté par l'excellent single Bad Habits, ce nouvel opus (intitulé Equals) viendra compléter la série entamée par Multiply ou encore Divide. Alors que Bad Habits témoigne d'une envie de sortir des sentiers battus et d'explorer des sons un peu plus électro, se pourrait-il qu'Ed Sheeran choisissent de s'essayer au métal ? En tout cas, le chanteur ne se montre absolument pas réfractaire à l'idée. Pour preuve, une collaboration avec Dani Filth, le chanteur du groupe de black metal Cradle of Filth, serait dans les cartons.

« C'est vrai ! J'ai échangé des e-mails avec lui. (...) J'ai été invité chez lui. En fait, il a dit qu'il pouvait venir chez moi mais je lui ai dit que je n'étais pas propriétaire de mon propre bar ou mon propre village et que ce serait mieux si j'allais chez lui. Il m'a dit qu'il ferait n'importe quoi. Littéralement. Il m'a dit qu'il était un grand fan. C'est vraiment un mec très sympa », a confirmé l'artiste au magazine Kerrang!

Si un tel duo devait un jour se mettre en place, Dani Filth l'imaginerait bien porter une oeuvre de charité : « Ça apporterait un peu de crédibilité. Parce qu'évidemment pour son public, ce serait genre "Oh mon dieu, il a ce type comique bizarre" et pour le mien ce serait plutôt "Oh mon dieu, c'est un peu étrange non ?". Mais je pense que ce genre de choses fonctionne de nos jours ».

De son côté, Ed Sheeran affirme ne pas être contre un album de métal... mais avant cela, il nous offrira Equals le 29 octobre.