Ed Sheeran, U2, Pink... Les tournées les plus rentables de 2018

Fans de lives, vous avez assurément pu faire le plein de concerts en 2018 ! Les tournées de nos artistes préférés étaient nombreuses, et toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Si en 2017 c’est U2 qui décrochait la palme de la tournée la plus rentable avec le Joshua Tree Tour et ses 316 millions de dollars de bénéfices, en 2018 c’est Mr Ed Sheeran, qui sera d’ailleurs au casting de Star Wars, qui se place en tête du classement. Les 99 concerts (!) de son Divide Tour ont rapporté pas moins de 429 millions de dollars ! Plus fort encore, sa tournée devient la deuxième plus lucrative de tous les temps, le record étant détenu par U2 et ses 736 millions de dollars pour le 360° Tour. Et il pourrait même se faufiler en première place puisque cinquante dates du Divide Tour sont encore prévues pur 2019 !

Derrière Ed Sheeran on retrouve Taylor Swift qui a obtenu 315 millions de dollars de bénéfices avec le Reputation Stadium Tour, suivie par le couple Beyoncé et Jay-Z et leurs 253 millions de dollars pour le On The Run II ! En quatrième place c’est Bruno Mars qui suit avec 237 millions de dollars pour le 24k Magic Tour et en cinquième position, Pink dont le Beautiful Trauma Tour a rapporté 180 millions de dollars. La chanteuse américain pourrait par ailleurs annoncé une nouvelle date de concert pour 2019 à l’U-Arena. À noter que U2 dégringole de cinq places puisque Experience + Innocence Tour n’arrive « que » septième avec 119 millions de dollars. Vos pronostics pour 2019 ?