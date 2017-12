Ed Sheeran, U2 et Madonna dans les news musique de la semaine

Au programme cette semaine, Ed Sheeran. La semaine dernière, l'interprète de Shape of You a surpris tout le monde en dévoilant une version un peu spéciale de son dernier single, Perfect. Oubliez le clip dans lequel le britannique fait du ski entre deux soirées entre amis, voici Perfect 2.0 - avec Beyoncé en personne. On ne l'avait pas vue venir, celle-ci. Toujours est-il qu'après la performance donnée il y a quelques années, tout le monde rêvait de les voir collaborer. C'est maintenant chose faite.

La fin de l'année approche et pour tout le monde, il est l'heure du bilan. Quelle est la chanson la plus shazamée de 2017 ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez qu'on a la réponse. Et comme on est sympas, on ne spoile rien du tout.

Autre fait important cette semaine, la sortie du dernier album de U2. Songs of Experience est la suite de l'opus précédent - Songs of Innocence. Dans cet album, U2 fait un constat réaliste du monde dans lequel nous vivons mais fort heureusement, on y décèle une (petite) lueur d'espoir.

Parce que plus que jamais, les femmes sont sur le devant de la scène, découvrez les chanteuses qui ont eu le plus de succès au billboard hot 100 et 200. Taylor Swift, Adele, Rihanna... elles sont toutes là.

Enfin, on termine avec Lady Gaga. Avec Joanne, la chanteuse a pris un tournant totalement différent mais maintenant qu'elle a changé de look, tout le monde se demande si cela ne serait pas le signe d'une nouvelle ère musicale...

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles news musicales !