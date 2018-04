Côté clips, vos artistes favoris n'ont pas chômé cette semaine. On commence avec le clip officiel de Happier, dévoilé vendredi. D'ailleurs, les fans purs et durs d'Ed Sheeran devraient se sentir nostalgiques : la marionnette nous rappelle vaguement le clip de Sing...! Mais on ne pouvait pas être plus heureux de la retrouver, justement. Aussi, Tom Walker a dévoilé la vidéo de Leave a Light On tandis que Zedd, lui, a publié une vidéo verticale pour The Middle. Aussi, on vous laisse découvrir (si ce n'est pas déjà fait) le magnifique clip de Shaka Ponk pour Smells Like Teen Spirit, la reprise incroyable de Nirvana. De son côté, Stromae a dévoilé Défiler, la bande-originale de...son défilé ! Enfin, on termine avec Pete Yorn et Scarlett Johansson : les deux artistes se sont retrouvés sur Bad Dreams.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux clips !