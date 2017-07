Ed Sheeran, The XX, Glass Animals...les nommés du Mercury Prize 2017 révélés

La liste des nommés du Hyundai Mercury Prize 2017 a été dévoilée ce matin. La cérémonie qui se tiendra à l'Eventim Apollo, Hammersmith à Londres le 14 septembre prochain promet de ramener la crème de la crème des artistes britanniques du moment. Si 12 albums ont été sélectionnés, un seul remportera le prestigieux prix et plusieurs des nommés seront présents et chanteront sur scène lors de la cérémonie. Ed Sheeran qui a été nommé dans la catégorie "Best Artist" aux MTV VMA's 2017 pourrait peut-être faire partie des invités sur scène afin d'interpréter son nouveau single "Galway Girl". La compétition s'annonce en tout cas très serrée avec plusieurs grands noms qui ont cartonné cette année. Découvrez la liste complète des nommés du Mercury Prize 2017 :

Alt-J: ‘Relaxer’

Blossoms: ‘Blossoms’

Dinosaur: ‘Together, As One’

Ed Sheeran : ‘Divide’

Glass Animals: ‘How To Be A Human Being’

J Hus: ‘Common Sense’

Kate Tempest: ‘Let Them Eat Chaos’

Loyle Carner: ‘Yesterday’s Gone’

Sampha: ‘Process

Stormzy: ‘Gang Signs & Prayer’

The Big Moon: ‘Love In The Fourth Dimension’

The xx : ‘I See You’