Ed Sheeran, The Weeknd... Les chansons les plus populaires sur Tinder

Tinder a beau dominer le marché des applications de rencontres, il ne cesse d’innover pour fidéliser ses utilisateurs. Après avoir proposer la possibilité d’intégrer des gifs à nos conversations (d’ailleurs, pour avoir plus de succès, utilisez en !), on peut afficher depuis quelques mois la chanson de notre choix. Une opportunité pour les aficionados de musique de montrer leurs goûts ou tout simplement de mettre un morceau à son image. Si l’option n’est pas obligatoire, elle reste très appréciée auprès de la communauté et à l’occasion de la Fête de la Musique, Tinder a dévoilé quelles étaient les titres les plus populaires de la gente féminine et masculine ! Les classements sont à retrouver ci-dessous :

FEMMES

1. Shape Of You

2. Starboy

3. Despacito - Remix

4. Fake Love

5. I Feel It Coming

6. Closer

7. One Dance

8. Let Me Love You

9. HUMBLE.

10. Mask Off

HOMMES

1. Shape Of You

2. Starboy

3. Mask Off

4. HUMBLE.

5. Fake Love

6. Black Beatles

7. Bad and Boujee (feat. Lil Uzi Vert)

8. Heathens

9. 24K Magic

10. I Feel It Coming

Sans grande surprise c’est Shape Of You, la chanson de tous les records d’Ed Sheeran qui arrive en tête des deux classements. Il faut dire qu’en plus d’être entêtante, elle est sensuelle à souhait, ne serait-ce que par son titre (Tes formes en français). Starboy de The Weeknd ft. Daft Punk occupe également la seconde marche du podium des deux tops. Si on constate une dominante pop chez les femmes, les hommes sont plus fana des morceaux hip-hop. Classique ! Et vous, quelle serait votre chanson pour draguer ?