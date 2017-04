2017 est à peine entamée et déjà, DJ Earworm nous gratifie de son premier mash-up. Intitulé Shapes of Now, ce premier remix rassemble les plus grands hits de ce début d'année. Au programme, les artistes les plus marquants de ces derniers mois, ceux qui ont occupé les charts pendant des semaines. Que ce soit The Chainsmokers, Maroon 5 ou encore Katy Perry, ils sont tous là. Et on préfère vous prévenir : c'est détonnant.

Déjà présent dans le mash-up des tubes de 2016, The Weeknd est retour avec I Feel It Coming - se deuxième collaboration avec Daft Punk. Evidemment, on retrouve Ed Sheeran est son Shape of You devenu incontournable. Aussi, vous noterez la présence de Bruno Mars avec That's What I Like It tandis que Coldplay et Something just Like This viennent s'ajouter. Bref, les plus gros hits de l'année rassemblés un seul morceau, ça donne un mash-up audacieux, catchy et qui, comme toujours, nous donne envie de voir le prochain.