Ed Sheeran, The Weeknd, Bruno Mars... qui sera nommé pour l'album de l'année aux Grammy Awards 2018 ?

Il faudra patienter encore quatre mois avant de découvrir la 60ème cérémonie des Grammy Awards. Le 28 janvier prochain, le gratin de la musique anglo-saxonne sera réuni au Madison Square Garden (New York) pour se décerner de prestigieux prix, la cérémonie sera de nouveau présentée par James Corden. D'ici là les spéculations iront bon train, les nommés seront quant à eux dévoilés le 28 novembre prochain. Éligibilité pour les Grammy Awards 2018 s'est arrêtée le 30 septembre dernier, ce qui nous offre la possibilité de commencer les premiers pronostics. Le prix le plus convoité de la soirée étant celui de l'album de l'année Album of the Year, on s'intéressera d'abord à celui-ci. Ils seront cinq à pouvoir y prétendre comme tous les ans, mais quels artistes ont le plus de chance de décrocher une nomination et succéder à Adele, qui avait raflé les trois prix majeurs de la compétition en 2017 ?

Parmi les artistes le plus susceptibles de remporter une nomination pour l'album de l'année en 2018, le grand favori est sans conteste Kendrick Lamar. Le rappeur a été nommé pour Good Kid Maad City en 2014 et pour To Pimp A Butterfly en 2016. Cette année là il sera l'artiste le plus récompensé avec 5 prix mais c'est Taylor Swift qui rafle le prix suprême créant une controverse encore plus vivace que celle de 2017 opposant Beyoncé et Adele. Les Grammy Awards 2018 pourraient donc bien être l'année de Kendrick Lamar, ni Adele ni Beyoncé ni Taylor Swift ni Daft Punk pour lui faire de l'ombre ! Face à Kendrick Lamar, on imagine bien une nomination pour The Weeknd et son Starboy, l'album est sorti le 25 novembre 2016 et a prouvé que le canadien savait se réinventer avec des titres plus pop que jamais. Le chanteur était d'ailleurs nommé en 2016 pour Beauty Behind the Madness face à ... Kendrick Lamar !

La réinvention elle en connaît un rayon, Lady Gaga et son Joanne peuvent-ils espérer décrocher une nomination pour le AOTY ? La chanteuse a décroché trois fois cette nomination, sans jamais l'emporté, le dernier album de la mother monster ayant reçu un accueil mitigé, sans véritables tubes ni clips iconiques Joanne n'est même pas sûr de décrocher une nomination ! En revanche, Lorde qui n'avait pas décroché de nomination pour l'album de l'année en 2014 pour son premier album, Pure Heroine, pourrait bien inverser la tendance avec Melodrama. Acclamé par la critique, l'album fait partie de nos favoris de 2017 et témoigne de la folle maturité artistique de la néo-zélandaise de 20 ans.

Au rayon attendu mais pas forcément hyper original, on peut imaginer que Bruno Mars et Ed Sheeran décrocheront une nomination pour l'album de l'année. Ils avaient été nommés respectivement en 2012 et 2015 pour leur deuxième album. 24K Magic et Divide sont des albums de bonne facture, qui manquent cependant un peu de relief, ce qui fait des deux chanteurs des compétiteurs potentiels mais de peu probables gagnants. Côté outsider, Kesha pourrait créer la surprise cette année. Rainbow est l'album de la résurrection artistique pour la chanteuse, cette dernière s'est réinventée musicalement et après des années de bataille judiciaire avec son ancien producteur, Dr Luke, la voilà libérée. Si l'académie venait à nommer Rainbow au titre d'album de l'année ce serait un geste très fort adressé à Kesha qui n'a jamais été nommée aux Grammy Awards.

Et aussi : Lana Del Rey (Lust for Life), Arcade Fire (Everything Now), Leonard Cohen ( You Want It Darker)