Ed Sheeran : The Joker and The Queen, le remix avec Taylor Swift sort cette semaine

Hier soir, l'Angleterre s'est mise aux couleurs des Brit Awards pour mieux récompenser les artistes anglophones les plus marquants de l'année écoulée. Pour la première fois de son histoire, la prestigieuse cérémonie a opté pour des catégories non-genrées (une façon de mettre sa pierre à l'édifice de l'égalité). Alors qu'Adele est repartie avec pas moins de trois récompenses, Ed Sheeran, lui, a obtenu le trophée du meilleur parolier. Et justement, pour lui, cette nouvelle édition des Brits fut l'occasion d'annoncer l'arrivée imminente d'un nouveau single...

Sur le plateau, l'interprète de Shape of You a joué l'un des morceaux les plus prisés de son dernier opus, The Joker and the Queen. Et lors d'une interview donnée sur le tapis, ce dernier a laissé échappé que le vendredi 11 février prochain serait publié un remix exceptionnel de ce même morceau... en collaboration avec Taylor Swift.

???? Ed Sheeran tells @LADBible at the #BRITs that he will be releasing a song with Taylor Swift on Friday.It’s anticipated to be a remix of “The Joker And The Queen.” pic.twitter.com/XHcjoihJF8 — Pop Crave (@PopCrave) February 8, 2022

Une collaboration dans les cartons depuis quelques mois

Est-ce une surprise ? Pas tant : ces dernier mois, de nombreux fans avaient relevé quelques indices : le nom de Taylor Swift brodé sur la veste d'Ed Sheeran dans le clip de Shivers ou le merchandising de l'artiste américaine avaient notamment mis la puce à l'oreille de certains... de plus, ce n'est pas la première fois que les deux amis collaborent puisque sur Red (Taylor's Version) publié en novembre dernier, Ed Sheeran apparaît deux fois (sur Run et Everything Has Changed).

Bref, Swift et Sheeran nous promettent une version encore plus phénoménale que l'originale et pour la découvrir, il faudra faire preuve de patience...