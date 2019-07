Ed Sheeran : The Best of Me ft. YEBBA en live depuis les studios d'Abbey Road (VIDEO)

Vendredi dernier, Ed Sheeran dévoilait deux titres : Blow ft. Bruno Mars mais aussi The best of Me ft. YEBBA. Il faut dire que toute l'attention a été concentrée sur le duo tant attendu entre les deux légendes de la pop : la réputation de Bruno Mars n'est plus à faire et il faut dire qu'il n'a pas lésiné sur le teasing du morceau. Mais, il faut rendre à The Best of Me l'intérêt qui lui revient ! Avec la complicité de YEBBA, Ed Sheeran signe là une ballade qui n'est pas sans rappeler Tenerife Sea ou encore le cultissime Lego House. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir la session enregistrée à Abbey Road.

Pour rappel, Abbey Road est LE mythique studio londonien prisé par les Beatles. Y enregistrer est comme une consécration pour de nombreux artistes alors y voir Ed Sheeran est une preuve (supplémentaire) de son succès indéniable. La douce (e mélodieuse) voix de YEBBA se mêle parfaitement à celle d'elle Sheeran et c'est avec délicatesse qu'ils nous offre un morceau épuré. On ne sait pas vous mais nous, on le voit déjà détrôner Perfect !