Virgin Tonic : Ed Sheeran testé positif au Covid-19

"Salut les gars. Un petit mot pour vous dire que j'ai malheureusement été testé positif au Covid", a ainsi posté l'artiste sur les réseaux sociaux. "Je m'auto-isole maintenant et je suis les directives du gouvernement. Cela signifie que je suis maintenant incapable d'aller de l'avant avec des engagements en personne pour le moment, donc je vais faire autant de mes interviews/performances prévues que je peux depuis ma maison. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai déçus. Soyez prudents".

Ed Sheeran, actuellement en promotion pour défendre son nouvel album (qui sera d'ailleurs disponible le 29 octobre prochain) était notamment sur le plateau de The Voice pas plus tard que samedi dernier. Equals, son nouvel opus, présente notamment des singles efficaces : Shivers et Bad Habits se sont d'ailleurs imposés dans les classements.

Fidèle à son public, Ed Sheeran célèbrera cette sortie avec ses fans... mais depuis son domicile !