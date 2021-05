Ed Sheeran tease son retour sur les réseaux sociaux

"Quelque chose se prépare", a annoncé l'interprète de Shape of You il y a quelques heures. . Après la sortie d'un album de collaborations (qui comporte d'ailleurs quelques pépites), Ed Sheeran a fait le choix de se retirer des projecteurs pour mieux se consacrer à sa famille. Mais non, le jeune papa n'a jamais pensé à arrêter la musique - bien au contraire. Il y a quelques mois, Ed Sheeran partageait même Afterglow - un single qui, selon lui, n'était pas annonciateur d'un nouvel album. Bonne nouvelle pour les fans, celui qui signe Thinking Out Loud compte bien revenir en force. Brace Yourself, comme diraient nos voisins anglophones.

Et visiblement, ce simple cliché a provoqué un vent de joie chez les fans : "tu nous as manqué", peut-on ainsi lire.

Quand Ed Sheeran fera t-il son grand retour ? Seul le temps le dira. Après les publications de "+", de "Mulitply" et de "Divide", les fans attendent -évidemment- la suite logique avec un opus qui, éventuellement, serait intitulé Subtract... mais, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience.