Si vous attendez déjà le prochain album d'Ed Sheeran avec impatience, sachez qu'il travaille dessus depuis des années - depuis six ans, pour être exact. Après Plus, Mutltiply et Divide, son futur projet devrait s'intituler Substract (on ne feindra même pas la surprise) et ce disque devrait prendre une direction acoustique. Lors d'une interview donnée au Sun récemment, Ed Sheeran a confié qu'il travaillait cet album à un rythme très particulier. En effet, il compose une chanson par an : "je travaille dessus depuis Plus", a t-il confié. " Tous les ans j'écris une chanson qui ira dessus. J'en ai donc environ six ou sept pour l'instant. Ce n'est pas forcément expérimental, mais je ne pense pas qu'il y aura un tube radio cette fois-ci. C'est un disque acoustique, très acoustique."

A ce rythme-là, n'espérez pas l'avoir entre les mains l'année prochaine ! "Il sortira sûrement après, on en est à environ six ans de travail, et il en faudra encore trois ou quatre. Donc je sortirai sûrement d'autres choses avant, pour avoir quelque chose à présenter", a t-il ajouté. Pas de panique, donc. On vous l'accorde, il faudra s'armer de patience. Mais quand on connaît le talent d'Ed Sheeran et surtout, quand on voit le résultat lorsqu'il prend son temps, on ne peut qu'avoir hâte. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour nous rendre l'attente plus agréable, il passera par notre beau pays en juillet 2018 - lors d'une date exceptionnelle au Stade de France. Alors haut les coeurs !