Ed Sheeran tease sa collaboration avec Bruno Mars (en Versace)

Le 12 juillet prochain, Ed Sheeran dévoilera son nouvel opus dédié aux collaborations : on connait déjà I Don't Care avec Justin Bieber, Cross ou, plus récemment, Beautiful People avec Khalid. Mais LA collaboration que tout le monde attend, c'est celle avec Bruno Mars. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Ed Sheeran a commencé à la teaser. Pour ça, il s'est offert un petit photoshoot et pas des moindre : tenez-vous bien, il porte du Versace pour l'occasion.

"Il y a quelques semaines, j'ai essayé des vêtements Versace pour ressembler à Bruno Mars", explique t-il sur Instagram. Rassurez-vous, ce n'est que la première série ! L'interprète de Perfect compte bien distiller ses photos pour mieux préparer la sortie du titre. Alors, swag ou pas en Versace ? On vous laisse seuls juges !