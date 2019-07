Ed Sheeran, Taylor Swift... quelle est la célébrité la plus riche ? Réponse avec Forbes !

On ne va pas se mentir, à défaut d'être célèbre, on se verrait bien tous riches. Sauf qu'évidemment, l'un de ne va pas sans l'autre. Et comme chaque année, le magazine américain Forbes a listé les célébrités qui ont généré le plus d'argent et qui, de ce fait, sont les plus riches. Alors pas de spoilers, on se douterait tous que des titans de la musique comme Kanye West ou Ed Sheeran seraient dans le classement. Mais la bonne nouvelle pour la gent féminine, c'est que c'est bel et bien une femme qui a décroché la première place du podium !

Ainsi, c'est Taylor Swift qui, avec une fortune de 170 millions de dollars, devient la célébrité la plus riche. Ensuite, on retrouve Kanye West (troisième place) avec 150 millions, rien que ça. Ed Sheeran de son côté occupe la 5ème place avec 110 millions. On note aussi que cette année, le groupe coréen BTS a fait son entrée dans le classement - tout comme Ariana Grande (qui vient tout juste de sortir un nouveau clip).

Notez que Taylor Swift sortira un nouvel opus le 23 août prochain, intutilé Lover. Quelque chose nous dit que son ascension ne fait que commencer.