Ed Sheeran, Taylor Swift, Lana Del Rey... quand les stars sont accusées de plagiat

On ne le répètera jamais assez : la musique, c'est comme la mode, un éternel recommencement. Au final, personne n'a rien inventé (pardon, la vérité est parfois difficile à entendre) et même les plus grands génies de la musique se sont inspirés d'autres artistes - certains plus ou moins connus que d'autres. Récemment, c'est Lana Del Rey qui s'est retrouvée au coeur d'un scandale de plagiat : Radiohead l'accuserait de s'être (très) largement inspirée de Creep pour son morceau Get Free. Et vous le savez, cette histoire devrait se terminer au tribunal. Bien évidemment, Lana Del Rey n'est pas la première (ni même la dernière). Des cas de plagiat, on en a croisé pas mal au fil des années. La preuve.

Vous avez dansé sur Shake It Off pendant des mois et encore aujourd'hui, vous aimez hurler le fameux "This Sick Beat" ? On vous rassure, nous aussi. Mais aussi fort que l'on aime Taylor Swift, il nous faut revenir sur les accusations de plagiat qui ont circulé à son encontre. Alors oui, Shake It Off est une réussite : c'est un morceau aussi audacieux que rythmé - un véritable tournant dans la carrière de la pop star. Sauf que visiblement, elle ne l'a totalement "composé". Se serait-elle inspirée de «Playas Gon'Play», chanson R'n'B sortie en 2000 ? On ne le saura jamais vraiment. Les équipes de Taylor Swift se sont contentées de déclarer que "cette affirmation est ridicule et n'est rien d'autre qu'un moyen de soutirer de l'argent". Avant d'ajouter : "la loi est simple et claire. Ils n'ont pas d'arguments". Problème réglé, visiblement.

Bien qu'Ed Sheeran ait commencé l'année 2018 sur les chapeaux de roue (admettons que nous aussi, on aimerait bien collectionner ses records), une accusation de plagiat est venue ternir le tableau qui semblait pourtant si idyllique. Vous le savez sûrement mais l'artiste britannique a co-écrit The rest of our life avec deux autres artistes country, Tim McGraw et Faith Hill. Jusque ici, tout va bien. Sauf que selon The Hollywood Reporter, deux autres artistes auraient clamé au plagiat. Selon eux, Ed Sheeran et son équipe éphémère auraient « copié de façon flagrante » leur morceau When I Found You (écrit pour Jasmine Rae). On vous laissera vous faire votre propre idée.

Ils sont légendaires, ils trônent parmi les meilleurs artistes rock toutes générations confondues et pourtant, les britanniques de Led Zeppelin ont, eux-aussi, fait face à des accusations de plagiat pour le mythique Stairway To Heaven (oui, vous avez le droit pleurer). Le conflit est allé tellement loin que le groupe a fini au tribunal... pour mieux gagner son procès en juin 2016. "Nous sommes reconnaissants du jury et heureux qu'il se soit prononcé en notre faveur, mettant un terme aux questions sur l'origine de Stairway To Heaven et confirmant ce que nous avons su depuis 45 ans", on déclaré Jimmy Page et Robert Plant.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 janvier 2018

Le cas Lana, vous le connaissez. Mais pour les retardataires, mieux faire une légère piqûre de rappel. Donc, il y a quelques jours, Lana Del Rey a pris la parole sur Twitter, expliquant qu'elle irait bel et bien au tribunal dans une affaire de plagiat. Selon les équipes de Radiohead, la chanteuse se serait inspirée de Creep pour Get Free (à retrouver sur son dernier album). "J'ai offert jusqu'à 40 (pour cent des revenus NDLR) ces derniers mois, mais ils n'accepteront que 100%", a t-elle expliqué. Mais puisque les négociations n'ont pas abouti en privé, le litiges devra être résolu au tribunal.

Vous vous souvenez de Blurred Lines ? Ce morceau aussi controversé que médiatisé ? Eh bien sachez que Pharrell Williams et Robin Thicke ont bel et bien plagié Marvin Gaye. L'affaire s'est terminée au tribunal et le duo a dû payé près de 7,4 milliards de dollars. Ca fait cher le titre.

Vous vous souvenez de One Last Time, l'un des morceaux emblématiques d'Ariana Grande ? Eh bien sachez que selon le compositeur Alex Greggs, la chanteuse se serait très largement inspirée de Takes All Night par Skye Stevens...

Avec Get Lucky, Daft Punk a effectué le meilleur retour de l'Histoire en s'offrant Pharrell Williams et Nile Rogers. Pour rappel, les deux français ont raflé un nombre incalculable de récompenses, rien qu'avec ce titre. Le truc, c'est qu'un guitariste coréen persiste et signe : Daft Punk se serait inspiré de Robot Dance, son morceau.

Retour à l'époque de Prism, quand Katy Perry cartonnait avec Roar. Oui, on a adoré et oui, on en a fait l'une des chansons les plus motivantes de nos playlists. Sauf que Sara Bareilles, elle, a eu du mal à l'aimer autant que nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que selon elle, Katy Perry se serait inspirée de son titre Brave. Pas très courageux tout ça, Katy.

Evidemment, cette liste est non-exhaustive. Avec le nombre de titres qui sortent par semaine (ou par mois) et surtout, avec le nombre d'artistes (amateurs ou pas) qui postent leur travail sur les réseaux sociaux et autres plateformes, le plagiat est partout, tout le temps. Juste, certaines affaires sont plus médiatisées que d'autres.