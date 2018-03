Ed Sheeran, Taylor Swift, Harry Styles... le palmarès des iHeart Radio Music Awards 2018

La valse des cérémonies se poursuit et cette nuit, c'était au tour des iHeart Radio Music Awards d'avoir lieu. Au programme, de nombreuses performances mais surtout, une flopée de prix à remettre. Côté nommés, on ne va pas se mentir, on n'a pas été surpris plus que ça : Ed Sheeran, Taylor Swift ou encore Camila Cabello ont régné et bien évidemment, ils sont repartis avec des trophées. Tout de suite, le palmarès.

Ed Sheeran repart avec deux prix

Chanson de l'année - Ed Sheeran, Shape of You

Artiste Féminine de l'année - Taylor Swift

Artiste Masculin de l'année - Ed Sheeran

Meilleure nouvelle artiste - Cardi B

Meilleur groupe de l'année - Maroon 5

Meilleure collaboration - The Chainsmokers ft. Coldplay, Something Just Like This

Meilleur Nouvel artiste Pop - Niall Horan

Chanson Rock (alternatif) de l'année - Portugal The Man, Feel It Still

Artiste Rock (alternatif) de l'année - Imagine Dragons

Chanson Rock de l'année - Foo Fighters, Run

Artiste Dance de l'année - The Chainsmokers

Meilleur Clip de l'année - Harry Styles, Sign of the Times

Comme chaque année, Ed Sheeran a rafflé la mise en repartant avec deux prix. Taylor Swift (qui a profité de la soirée pour dévoiler le clip de Delicate) a été sacrée Artiste Féminine de l'année. On note aussi que Portugal The Man (que vous entendez souvent sur nos ondes) a gagné un prix. Pour finir, Niall Horan et Harry Styles continuent de prouver qu'il y a bel et bien une vie après One Direction ! Et bien évidemment, le palmarès complet est à retrouver ICI !