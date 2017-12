C'est devenu l'un des rendez-vous de fin d'année les plus attendus. Depuis 10 ans, DJ Earworm dévoile un mash up intitulé "United State of Pop" soit un medley des chansons pop (au sens large du terme) qui ont marqué l'année passée. On avait pu avoir une première idée de ce à quoi ressemblerait le mash up de 2017 grâce au mash up explosif Shape of Now dévoilé en avril dernier par DJ Earworm et qui réunissait Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay ou encore Katy Perry ! On retrouve une partie de ces tubes dans le mash up de fin d'année et bien d'autres puisqu'entre temps Havana (Camila Cabello), Look What You Made Me Do (Taylor Swift) ou encore Bodak Yellow ( Cardi B) se sont imposés dans les tubes de 2017. On vous invite à découvrir sans plus attendre Le United State of Pop 2017 ( How We Do It) ci-dessous et la liste des chansons retenues dans ce mash up exceptionnel !

Bruno Mars - That's What I Like

Camila Cabello feat Young Thug - Havana

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

Charlie Puth - Attention

DJ Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper et Lil Wayne - I'm The One

Ed Sheeran - Perfect & Shape of You

French Montana feat Swae Lee - Unforgettable

Future - Mask Off

Imagine Dragons - Believer & Thunder

James Arthur - Say You Won't Let Go

Kendrick Lamar - Humble

Lil Uzi Vert - XO tour Llif3

Logic feat Alessia Cara & Khalid - 1-800-273-8255

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat Justin Bieber - Despacito

Migos feat Lil Uzi Vert - Bad and Boujee

Portugal. The Man - Feel It Still

Post Malone feat 21 Savage / Quavo - Rockstar & Congratulations

Sam Hunt - Body Like A Back Road

Shawn Mendes - There's Nothing Holding Me Back

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

Zedd & Alessia Cara - Stay