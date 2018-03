Ed Sheeran, Taylor Swift, Zayn, Bruno Mars ... quels sont les artistes sacrés meilleurs de la décennie ?

Ce qu'il y a de fantastique avec internet, c'est que les internautes peuvent voter pour tout et n'importe quoi. Sur le site Ranker par exemple, on s'intéresse à tout - des séries à la musique en passant par les jeux vidéos. Alors évidemment, les internautes ont eu possibilité de voter pour l'artiste qui, selon eux, est le/la meilleur(e) de cette décennie. Zayn Malik et Justin Bieber (respectivement 34e et 32e) font bien sûr partie du classement. Mais qui nous intéresse, c'est le top 10 (composé notamment d'Ed Sheeran, de Lady Gaga ou encore de Maroon 5).

10 - BTS

09 - Katy Perry

08 - Rihanna

07 -Lady Gaga

06 - Maroon 5

05 - Ed Sheeran

04 - beyoncé

03 - Taylor Swift

02 - Bruno Mars

01 - Adele

On ne fera même pas semblant d'être surpis : Taylor Swift (qui vient d'ailleurs de battre un record avec Reputation) occupe la troisième place du podium. Sur la deuxième marche du posium, il y a Bruno Mars (qui cartonne avec 24K Magic) et enfin, Adele. La seule, l'unique Adele reste indétrônable et celui ou celle qui prendra sa place de numéro un dans le coeur des internautes ne semble pas être encore né(e).