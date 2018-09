Alerte, Ed Sheeran sera au Sziget Festival 2019 ! 

En été, s'il y a un festival à ne pas manquer, c'est bien le Sziget. L'édition 2018 nous offrait une belle affiche avec notamment Kendrick Lamar, Shawn Mendes ou encore Dua Lipa. L'édition précédente à peine terminée, on pense déjà à la prochaine ! Ainsi, on apprend qu'Ed Sheeran sera à Budapest en 2019 lors de la prochaine édition du festival. Du 7 au 13 août 2019, des milliers de festivaliers pourront donc applaudir le prodige britannique - qui compte aussi passer par la France l'année prochaine.

Pour l'heure, on ne sait pas quels artistes le rejoindront mais clairement, Ed Sheeran fait partie de ces artistes à voir en live au moins une fois dans sa vie. Pour plus d'infos concernant le festival, on vous invite à vous rendre sur le site officiel du Sziget et sinon, en attendant les nouveaux noms, on vous laisse danser sur Galway Girl. Parce que ça fait longtemps.