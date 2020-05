Ed Sheeran surprend les élèves d'une école britannique avec une leçon de musique !

Les élèves de l'école primaire de Ecclesbourne dans le sud de Londres ne sont pas prêt d'oublier ce cours de musique ! Il y a quelques jours, alors qu'ils s'attendaient à recevoir une leçon de musique avec Timothy Spoerer, leur professeur habituel, c'est une star internationale qui leur a finalement offert de son temps. Invité par le maître de l'école primaire, Ed Sheeran a en effet répondu présent lors d'une visioconférence dans laquelle il a tenté d'apprendre aux élèves les bases de la guitare, son instrument de prédilection. Un moment inoubliable que le journal anglais The Sun relate dans ses pages.

"Je n'étais pas très intelligent à l'école, j'ai cru que j'étais un idiot pendant très longtemps. Je ne pouvais pas faire de maths, de sciences et d'anglais et on m'a dit que pour réussir dans la vie, il fallait faire ces choses" aurait confié Ed Sheeran face à la classe avant de préciser "J'aimais jouer de la musique, c'est ce qui me rendait le plus heureux. Mon père m'a toujours dit, si tu veux être musicien, travaille très dur." Actuellement en pleine pause dans sa carrière, l'interprète de Shape Of You a également affirmé qu'il ne sortirait pas de nouveaux sons avant l'année prochaine. Un temps nécessaire pour se concentrer sur sa vie de famille même si l'artiste britannique ne semble jamais avare de son temps ou de son argent pour ce qui est d'aider son prochain. Pour preuve, le jeune homme de 29 ans n'avait pas hésité à faire don d'un millions de livres durant la crise du coronavirus.