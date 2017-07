Outre la satisfaction d'avoir constitué une bonne introduction, Dragonstone, le season premiere de la saison 7 de Game of Thrones, nous réservait une autre jolie surprise : un guest d'Ed Sheeran. Mais comme pour toutes les surprises, il y a ceux qui les aiment et les autres qui les détestent. Et dans le cas du cameo du chanteur dans la série culte de HBO, c'est de toute évidence, la dernière catégorie qui l'a remporté ! Toute la journée d'hier, des milliers de critiques acerbes ont abreuvé le compte du chanteur qui, face au déchaînement de haine, a purement et simplement choisi de désactiver son profil.

Un geste qui arrive quelques jours seulement après avoir donné une interview où Ed Sheeran annonçait son intention de quitter Twitter puis un démenti où il niait avoir tenu de tels propos. Pour autant, le chanteur n'a jamais caché les difficultés qu'il rencontrait à gérer le déversement d'agressivité virtuelle dont il a été souvent la cible. Est-ce la raison qui aurait poussé le chanteur a supprimé son compte ? L' a-t-il fait de manière définitive ? Dans le paysage musical actuel, ce serait un geste fou. En attendant, les fans pourront garder le contact avec le chanteur grâce à son profil Instagram, Teddysphotos, qui affiche près de 14 millions d'abonnés.