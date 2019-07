Ed Sheeran, Sum 41... les albums les plus attendus du mois de juillet

En été, on pense avant tout aux festivals. Et il faut dire qu'en France, on a de quoi faire : EuropaVox, Main Square ou encore Garorock (pour ne citer qu'eux), les français ont l'embarras du choix. Et justement, il y a des artistes qui profitent de ces fameux festivals pour promouvoir leur nouvel album ! C'est d'ailleurs le cas de Sum 41, dont le prochain opus est attendu ce mois-ci.

ED SHEERAN - N°6 COLLABORATIONS PROJECT (12 JUILLET)

Actuellement en tournée, Ed Sheeran ne perd pas de vue la sortie de son sixième projet de collaboration. Teasé avec notamment I D'ont Care ft. Justin Bieber, l'opus proposera des collaborations avec des artistes de renom : Camila Cabello, Eminem, Bruno Mars... c'est de loin l'album le plus attendu du mois !

SUM 41 - ORDER IN DECLINE (19 JUILLET)

Ils ont fait leur grand retour en France cet été, sur les scènes du HellFest et de Garorock : les canadiens de Sum 41 reviennent avec un nouvel album, Order in Decline. Out For Blood et Never There sont d'ailleurs les singles qui prouvent qu'ils n'ont rien perdu de leur superbe.

ANDY GRAMMER - NAIVE (26 JUILLET)

C'est le nouveau phénomène pop qui nous vient tout droit de Los Angeles : Andy Grammer cartonne avec Don't Give Up on Me et la bonne nouvelle, c'est que son album (intitulé Naive) sera dans les bacs dès le 26 juillet.

KAISER CHIEFS - DUCK (26 JUILLET)

Vous vous souvenez de Ruby ? Eh bien Kaiser Chiefs est en bonne voie pour nous offrir un titre aussi puissant que celui-ci ! Le 26 juillet prochain, la formation dévoilera Duck, un nouvel album prometteur avec notamment Record Collection.

Quel album attendez-vous le plus ?