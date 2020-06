Ces derniers mois, Ed Sheeran aura surtout fait parler de lui pour sa générosité envers plusieurs associations. Après avoir fait don de plusieurs millions de livres durant la crise du coronavirus, le chanteur avait également accepté de donner une cours de musique à des élèves de sa région natale. Des gestes très généreux de la part de l'un des chanteurs les plus talentueux et prolifiques de ces dernières années qui avait annoncé prendre une pause musicale il y a quelques mois. Un repos bien mérité pour celui qui avait enchaîné les tubes et les tournées et qui souhaitait se concentrer sur ses proches durant les prochains mois.

Seulement voilà, chassez le naturel et il revient au galop... Une expression qui correspond parfaitement à l'interprète de Shape of You puisque ce dernier se serait déjà remis au travail. En effet, c'est l'artiste sud-africain Jeremy Loops qui a annoncé avoir travaillé avec son acolyte anglais sur plusieurs morceaux. "Je suis arrivé tôt le matin et nous avons travaillé toute la journée sur quelques chansons différentes. Il est connu pour être un auteur très rapide" a confié ce dernier à The Sun. Une collaboration qui date déjà de quelques mois puisque Loops précise également que cette rencontre s'est faite avant les règles de distanciation sociale. Quant à la sortie de ces morceaux, aucune information n'a été officiellement transmise aux médias. Il faudra donc s'armer de patience...