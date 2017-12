Ed Sheeran : Son prochain album se vendra mal d'après lui

L'année 2017 était sans conteste celle d'Ed Sheeran ! Etant l'artiste le plus streamé de l'année sur Spotify et détenant la chanson la plus populaire sur Apple Music, on peut dire que l'album Divide, porté par le tube planétaire "Shape Of You", a permis à l'artiste de confirmer son influence dans l'industrie du disque. Fera-t-il mieux avec son prochain album qu'il prépare déjà en studio (Ed a avoué avoir déjà 8-9 chansons prêtes) ? Pas vraiment d'après le chanteur lui-même... Pourquoi cela ? Parce qu'il compte prendre une autre direction que celle de Divide pour son futur projet musical ! Découvrez ce qu'Ed Sheeran a déclaré à ce sujet.

"Mon plan est de faire un album lo-fi qui sera mon album le plus mal vendu, mais le plus aimé..." Voilà ce qu'a déclaré Ed Sheeran en interview pour The Sunday Times. Même s'il compose un nouvel album plus intime, enregistré dans des conditions primitives pour avoir un son plus "brut" et plus "sale", on doute qu'avec sa popularité il ne se retrouvera pas au top des charts. Ed Sheeran précise ensuite que son inspiration pour les nouvelles chansons est l'album Nebraska de Bruce Springsteen, et que son projet pourrait sortir en 2018 ou prendre quatre ans à terminer. Patience, on verra bien ! En attendant, découvrez les 20 meilleures chansons pop de 2017 selon la rédac' de Virgin Radio.