Ed Sheeran : Son album se classe aussitôt numéro 1 des charts !

En ce mois de juillet plutôt calme, il y en a un qui fait sensation dans le classement des meilleures ventes d'albums. Vous l'aurez compris, c'est une fois de plus Ed Sheeran qui se fait remarquer grâce à la sortie récente de l'opus No. 6 Collaborations Project. Et pour cause, ce projet est inhabituel puisque il ne compte aucun titre du chanteur irlandais seul mais uniquement des morceaux en duo avec des artistes actuels. On retrouve ainsi des titres en compagnie de chanteurs tels que Justin Bieber (sur I Don't Care), Travis Scott (Antisocial) ou encore Bruno Mars (Blow).

Autant de grands noms qui n'ont pas manqué d'attises la curiosité des foules sur ce dernier opus. Résultat ? L'interprète de Shape Of You se classe en tête du classement Billboard 200 avec plus de 70 000 ventes en moins de dix jours dans les bacs. Cet album est le quatrième du chanteur à succès. Parmi les artistes les plus rentables de ces dernières années, ce dernier fait honneur à sa réputation une fois de plus. Et il se pourrait bien que certaines de ses chansons deviennent des tubes de l'été 2019.