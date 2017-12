Sia, Ed Sheeran, Coldplay... La playlist de Noël de VirginRadio.fr !

Un peu lassé par Le Petit Papa Noël de Tino Rossi ou le All I Want For Chritmas Is You de Mariah Carey ? Cela tombe bien, le répertoire musical anglo-saxon et français regorge de chansons de Noël. Des Foo Fighters à Coldplay en passant par Ed Sheeran, Sia ou encore Ariana Grande, nombreux sont les artistes à s'être prêter à l'exercice, que ce soit avec des chansons originales ou avec des reprises. Si vous avez envie de pimenter votre dîner du 24 décembre ou de réveiller les âmes assoupies, vous pouvez compter sur la playlist que l'on vous a concocté et à découvrir ci-dessous ! Bon réveillon et bonne fête à tous !