Depuis qu'il a du succès, on ne compte plus les reprises des titres d'Ed Sheeran. Encore récemment, une fan a vu son compte Facebook être bloqué après la publication d'une reprise de Castle On The Hill - et il n'aura pas fallu longtemps au chanteur pour s'en excuser auprès d'elle. Toujours est-il qu'il inspire de plus en plus d'artistes et que les reprises de son travail ne se comptent plus. Quel que soit le genre ou le style, vous trouverez toujours un titre d'Ed Sheeran. Mais, avez-vu déjà entendu Shape of You en version métal ? On préfère vous prévenir, c'est clairement différent de la version originale - et de tout ce que vous avez pu entendre jusque ici.

Quand UMC s'attaque au répertoire du britannique, ça donne quelque chose de beaucoup plus... bruyant. Là, on a la preuve définitive que la musique ne connaît pas de frontière et qu'on peut être un féru de métal et... écouter Ed Sheeran ! Si cette reprise vous a plus, sachez que UMC s'est déjà mesuré à des artistes comme Ellie Goulding ou encore Jason Derulo. Leur page Youtube regorge de covers dans le même style, de quoi ravir les aficionados du genre !