Ed Sheeran reconnait que Shape of You est similaire à un tube des années 90 !

Depuis sa sortie Shape of You, la chanson qui marque le retour d'Ed Sheeran sur le devant de la scène et dans les charts, fait couler beaucoup d'encre. On a appris que l'artiste avait d'abord considéré l'offrir à Rihanna mais surtout nombreux ont été les détracteurs a pointé les ressemblances entre Shape of You et Cheap Thrills de Sia. Il y a quelques jours des crédits ont finalement été ajoutés à la chanson sur le site de l'ASCAP, organisation américaine qui gère les droits d'auteurs des compositeurs, songwriters et éditeurs de musique. Ce n'est pas le nom de l'australienne qui apparaît aux côtés de ceux d'Ed Sheeran, Steve Mac et Johnny McDaid mais ceux des auteurs Kandi Burruss, Tameka Cottle et du producteur Kevin Briggs à qui l'on doit .... No Scrubs !

Ed Sheeran a donc été contraint d'admettre que Shape of You était assez similaire au célèbre tube des TLC. La mélodie de No Scrubs et celle de Shape of You sont en effet plutôt ressemblantes. Si Ed Sheeran ne s'est pas exprimé publiquement à ce sujet, cet ajout sur le site de l'ASCAP veut tout dire. La presse américaine souligne que l'anglais s'épargne les risques d'un procès. Le chanteur a déjà été accusé par deux fois de plagiat pour ses chansons Thinking Out Loud et Photograph, des affaires restées au point mort. Mais dans le cas de Shape of You, on est plutôt content qu'Ed Sheeran ait pu s'inspirer de No Scrubs, chanson culte de notre jeunesse et tube indémodable...