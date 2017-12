Ed Sheeran : Shape Of You est la chanson la plus populaire sur Apple Music en 2017

C'est l'heure de faire le bilan pour tout le monde ! Tandis que Spotify faisait les comptes concernant les artistes, les chansons et les albums les plus streamés de 2017, c'est désormais au tour de la plate-forme Apple Music d'en faire de même. Et sans surprise, on retrouve toujours les mêmes au sommet ! Le rappeur Drake obtient l'album le plus populaire de l'année sur Apple Music avec More Life, tandis que côté chanson, c'est à Ed Sheeran que revient cet honneur avec le tube "Shape Of You". Malgré sa sortie récente, Reputation de Taylor Swift se classe 3 ème dans le top album charts US. Une belle réussite pour la pop star !

Apple Music en a profité également pour révéler l'App of the Year sur iPhone (Calm), le Game of The Year (Splitter Critters) mais aussi les films les plus populaires sur iTunes : on retrouve 'Vaiana, la légende du bout du monde', suivi de 'Rogue One: A Star Wars Story' et de 'Wonder Woman'. Côté télévision, ce sont Game of Thrones, The Walking Dead qui se démarquent de loin. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau bilan ! En attendant, découvrez nos 10 albums pop préférés de 2017.