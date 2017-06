Ed Sheeran : Shape of You bat un nouveau record sur Spotify

Shape of You d'Ed Sheeran est partout depuis sa sortie. Pas si étonnant que la chanson atteigne 1 milliard d'écoutes sur Spotify, devenant la troisième chanson de l'histoire à obtenir un tel score. Déjà à sa sortie, le titre d'Ed Sheeran, dans le Carpool Karaoke, avait battu le record d'écoutes en 24h sur la plateforme de musique en streaming ! Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la rapidité à laquelle la chanson a fait grimper les écoutes en si peu de temps. Sortie en janvier, il n'aura fallu que 6 mois (à quelques jours près) à la chanson au beat ravageur pour atteindre le milliard d'écoutes sur Spotify...

Shape of You, un des deux premiers singles du troisième album d'Ed Sheeran Divide, a débuté numéro 1 dans les charts du monde entier (seulement une trentaine de titres ont fait aussi bien) pour les squatter pendant des semaines et des semaines. Et 6 mois après sa sortie, Shape of You est toujours dans le top 10 de nombreux pays ! Avec "One Dance" de Drake et "Closer" des Chainsmokers, Ed Sheeran, dont voici le clip de Galway Girl, fait désormais partie du club très privé des artistes qui atteignent le milliard d'écoutes sur Spotify avec un seul titre !