Ed Sheeran : Shape of You, Bad Habits... la setlist des shows qui ouvrent le Mathematics Tour

Son retour sur scène est plus qu'attendu : après la sortie de son excellent nouvel album (intitulé Equals), Ed Sheeran prépare activement la tournée qui l'accompagne. Ainsi, l'interprète de Shivers se lancera dans un tour du monde afin de défendre cet album déjà bien accueilli par le public : en France par exemple, on attend le jeune britannique en juillet prochain (notamment au Stade de France).

Alors qu'il se produira à Brighton (UK) mais aussi au Royal Albert Hall de Londres plus tard dans le mois, Ed Sheeran s'échauffe en se produisant depuis quelques jours au Electric Ballroom (toujours à Londres) - une façon pour le public d'avoir un avant goût du spectacle. Et justement, pour les plus curieux, voici la setlist de ces premiers shows :

Tides

Blow

I'm a Mess

Shivers

Castle On The Hill

2Step

Tenerife Sea/First Times

Visiting Hours

Own It/Peru/Beautiful People/I Don't Care

Overpass Graffiti

Galway Girl

Thinking Out Loud

The Joker & The Queen

Perfect

Bloodstream

Afterglow

Shape of You

Bad Habits

You Need Me

Le Mathematics Tour emmènera Ed Sheeran en Asie, en Australie, en Europe, en Amérique Latine mais aussi en Amérique du Nord. Pour plus d'infos, rendez-vous ICI !