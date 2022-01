Ed Sheeran : Shape of You a cinq ans, retour sur le morceau le plus écouté de Spotify

Souvenez-vous, en janvier 2017, Ed Sheeran faisait son grand retour sur les plateformes avec Shape of You, morceau chargé de défendre l'album Divide. A l'époque, l'artiste britannique avait choisi de faire son grand retour après une longue pause méritée, loin des réseaux sociaux et des projecteurs. Il ne faudra pas longtemps à Sheeran pour s'emparer des classements avec ce nouveau morceau aussi captivant que réussi : Shape of You fête ses cinq ans et, petit bonus, c'est le morceau le plus écouté de Spotify.

Snow Patrol

Si vous avez suivi les premières saisons de Grey's Anatomy, alors vous connaissez forcément Snow Patrol : le groupe signe notamment des classiques tels que Run ou encore Chasing Cars. Or, c'est justement avec Johnny McDaid (membre du groupe) et le producteur Steve Mac qu'Ed Sheeran a travaillé le morceau. Avec Shape of You, Ed Sheeran raconte comment il tombe amoureux d'une femme rencontrée dans un bar.

Initialement dédiée à Rihanna

Vous n'êtes pas obligé(e) d'y croire mais, à la base, le morceau était destiné à Rihanna. Lors d'un entretien accordé à la BBC, Ed Sheeran racontera : "J'ai commencé à écrire des paroles comme 'putting Van the Man on the juke box' et je me suis dit "elle ne va pas vraiment chanter ça". On a décidé à mi-chemin que ça allait marcher pour moi." Avant d'envisager Rihanna, Ed Sheeran pensait même donner le morceau aux Little Mix.

Toujours plus de records

Shape of You, qui deviendra la chanson la plus écoutée de Spotify (oui oui) battait des records dès sa sortie : le morceau, écouté près 6 868 642 fois dans le monde entier au cours des premières 24 heures sur Spotify s'est imposé sur la plateforme.

Sortie en même temps que Castle on the Hill (autre single issu de Divide), Shape of You a su s'émanciper : "Il n'y a pas de règles à suivre", expliquait Ed Sheeran. "Il faut faire des choses que les autres ne font pas, et j'ai pensé que faire deux singles double face A avec deux vidéos qui passent à la radio en même temps, ferait parler. Et même si une seule des chansons marche, l'une fait quand même parler de l'autre". Cinq ans plus tard, Shape of You est toujours aussi populaire : pari réussi pour l'artiste qui cartonne en ce moment avec Equals - digne successeur de Divide.