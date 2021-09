Ed Sheeran sera l'invité exceptionnel de Manu Payet dans le  Virgin Tonic le lundi 27 septembre !

C'est LA sortie la plus attendue de cet automne : Ed Sheeran fera son grand retour dans les charts avec Equals - digne successeur de Divide ou encore de Multiply. Porté par des singles teintés d'électro (tels que Bad Habits ou encore Shivers), ce nouvel opus témoigne de l'envie de l'artiste de sortir des sentiers battus et de s'essayer à de nouveaux genres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera dans les studios du Virgin Tonic le lundi 27 septembre pour mieux évoquer ce nouveau chapitre dans sa carrière avec Manu Payet et les Paillettes !

Si vous ne faites pas partie des chanceux qui le verront sur la scène du Global Citizen de Paris le 25 septembre prochain, pas de panique : l'artiste britannique compte bien faire un retour triomphal en France l'été prochain avec un concert donné au Stade de France. Et pour patienter d'ici là, on vous donne rendez-vous dans le Virgin Tonic le 27 septembre prochain !