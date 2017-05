Ed Sheeran se serait-il fiancé en secret ?

Si certains ne le savent peut-être pas encore mais Ed Sheeran et Russell Crowe sont de très bons amis. Le chanteur britannique en avait d’ailleurs parlé récemment lors d’une interview radiophonique où il confiait : « J’ai commencé à traîner avec Russell Crowe car il aime se saouler et j’aime me saouler aussi. » Cette bromance ne passe pas inaperçue, lorsque l’acteur oscarisé était invité à la radio australienne Nova 969, on l’a bien sûr interrogé sur sa relation avec l’interprète de Shape Of You, et il a, semblerait-il, fait une belle gaffe. « Il était en tournée ici et était un peu en burn out, du coup il est venu et est resté dans ma ferme durant quelques jours pour se reposer un peu. Il est ensuite revenu à la ferme avec sa fiancée pour un peu plus longtemps », a-t-il raconté. Non, vous ne rêvez pas, Russell a utilisé le mot « fiancée ». Après avoir tourné dans la saison 7 de Game Of Thrones, Ed Sheeran serait-il sur le point de se marier ?

Who thinks Ed and cherry are actually engaged????? #sheerio #edsheeran #sheeranstalker #edisperfect #edisthebest #edandcherry #cherryseaborn #teddysphotos Une publication partagée par Superfan Sheerios (@superfansheerio) le 21 Mai 2017 à 14h50 PDT

La petite-amie et peut-être fiancée d’Ed Sheeran se prénomme Cherry Seaborn et est une amie d’enfance du chanteur dont il était déjà amoureux à l’époque. Après qu’elle soit partie aux États-Unis pour ses études, ils se sont perdus de vue et se sont recroisés par hasard il y a quelques années avant de se mettre en couple. Bien qu’il n’ait pas pour le moment confirmé ou démenti ses fiançailles, Ed Sheeran n’a jamais caché son intention d’épouser Cherry un jour et d’avoir des enfants avec elle… Côté actualité musicale, Ed Sheeran continue son Divide Tour qui passera par Glastonbury 2017 en juin prochain et s’achèvera en mars 2018 à Dunedin en Nouvelle-Zélande.