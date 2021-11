Ed Sheeran se la joue Love Actually pour teaser son duo avec Elton John

Décembre arrive à grands pas et, vous le savez, c'est la période des Fêtes. Autrement dit, c'est le seul et unique moment de l'année où les chants de Noël prennent d'assaut tous les centre commerciaux. Et justement, si vous n'en pouvez plus d'entendre le cultissime All I Want For Christmas de Mariah Carey, sachez qu'Elton John et Ed Sheeran ont uni leurs forces sur une collaboration qui sent bon le sapin : Merry Christmas débarque vendredi 3 décembre dans vos playlists et, vous allez voir, le duo a tout misé sur les classiques.

Si vous avez vu tous les films de Noël cultes alors cette petite scène devrait vous être familière. Dans cette courte vidéo, Ed Sheeran frappe à la porte de Sir Elton John... avec un lot de pancartes dans les mains. Vous y êtes ? Le duo s'est inspiré d'une scène de Love Actually (film de Noël par excellence) pour mieux promouvoir son titre. L'on y append ainsi que l'an passé, Elton John a contacté l'interprète de Shivers afin d'imaginer une collaboration spéciale pour Noël. Ed Sheeran aurait répondu être partant... pour l'année 2022. Sauf qu'inspiré, l'artiste a carrément écrit le refrain le jour même... le reste, on pourra le découvrir le 3 décembre prochain, lors de la sortie de ce nouveau classique.

Notez que les deux britanniques oeuvrent pour la bonne cause : les fonds collectés grâce au morceau seront reversés à Ed Sheeran Suffolk Music Foundation (www.essmf.com) ajnsi qu'à Elton John AIDS Foundation (@ejaf).