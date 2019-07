Ed Sheeran se confie sur son anxiété

S'il sait se faire discret et quitter les réseaux sociaux, Ed Sheeran doit (aussi) composer avec les projecteurs. Il faut dire que les succès phénoménaux de ses deux précédents opus l'ont défintivement exposé au monde entier. Alors qu'il vient de sortir un nouvel album fait de collaborations (où l'on notamment retrouve Camila Cabello, Stormzy, Eminem ou encore Bruno Mars), l'interprète de Thinking Out Loud s'est confié sur ses problèmes d'anxiété sociale.

Ed Sheeran évoque son anxiété

Pour décrire ce qu'il traverse lors d'un interview accordée au Sun, Ed Sheeran a choisi le mot "ironique". Et pour cause ! Lorsque l'on se produit tous les soirs devant des stades pleins à craquer, on peut difficilement concevoir une telle anxiété. Et pourtant : "Je me sens claustrophobe et je n'aime pas à l'aise entouré de beaucoup de personnes", a t-il ainsi expliqué. "Je n'ai pas de problème à parler avec des gens. Mais lorsqu'ils me filment ou me fixent, je me sens bizarre". Il poursuit : "ça me donne l'impression de ne pas être humain. Si tu veux venir vers moi et avoir une conversation, même si l'on ne s'est jamais rencontré, viens. Mais ce qui me refroidis instantanément, c'est qu'à la fin, ils demandent une photo".

"Ca te remet en place et du devient 15 likes sur Instagram. C'est tout ce que tu es. J'étais à un concert de Marylin Manson et un homme est apparu, il m'a serré la main et m'a dit qu'il aimait ma musique et voilà. Ca, c'était top. Imagine, je vais dans un restaurant. Je vais préférer une salle privée parce que sinon, les gens me filmeront en train de manger. Tu te sens comme un animal au zoo. Je ne veux pas me plaindre, j'ai une super vie et un job génial. Mais, je veux simplement m'épargner ça".

Si certaines popstars vivent des vies de rêves, remplissent des salles et ont -comme Ed Sheeran- une "super vie", l'on oublie souvent qu'être une personnalité publique peut vite prendre le pas sur sa vie personnelle... Mais que les fans se rassurent, cela n'empêchera pas l'artiste de continuer à se produire sur scène !