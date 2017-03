Ed Sheeran : Sa rencontre émouvante avec un jeune garçon pour le Red Nose Day ( vidéo)

Vous le savez, le Comic Relief avait lieu ce week end en Grande-Bretagne - Love Actually 2 a d'ailleurs été diffusé pendant la soirée. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce concept, le Comic Relief est ce qui pourrait le plus se rapprocher de notre Téléthon. A cette occasion, chanteurs, acteurs, animateurs et programmes britanniques se mobilisent pour récolter le plus de fonds possibles afin d'aider les enfants les plus démunis. Ed Sheeran est de ceux qui ont mis la main à la pâte et pour ça, il est allé à la rencontre de JD. JD est un jeune garçon livré à lui-même depuis que sa mère et son grand père sont morts du virus Ebola. Son père est parti et maintenant, il dort dans la rue.

Alors qu'il discute avec Ed Sheeran, le petit garçon explique qu'il veut aller à l'école pour devenir président. Son idée, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les enfants à survivre. Touché, le chanteur a bien du mal à contenir son émotion (et on le comprend). En participant à ce programme et en incitant ses fans et les téléspectateurs à voter, Ed Sheeran a fait ce qu'il pouvait pour aider le petit JD et tout ce qu'on espère, c'est que cela va fonctionner.

Et si vous l'avez manquée, voici la performance d'Ed Sheeran pour le Comic Relief.