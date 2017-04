En plus 'être connu pour ses titres, Ed Sheeran est connu pour ses tatouages. Vous le savez, le britannique en a partout et il s'était même confié quant à son tattoo favoris lors de sa venue dans le Lab Virgin Radio - vous serez ravis d'apprendre que son préféré est une représentation d'un tableau de Matisse (La Mère et l'Enfant) puisqu'il lui rappelle sa mère. Parmi les plus connus, on retrouve l'immense lion sur son torse (à apercevoir dans le clip de Shape of You) ou encore sa représentation du logo du Prince de Bel Air, l'un des héros de notre génération. Par contre, quand Ed Sheeran se trompe dans l'orthographe de l'une de ses chansons et qu'il décide de l'immortaliser, le rendu est un peu plus drôle.

Le guide des tatouages d'Ed Sheeran

ed got a galway girl tattoo and it actually says 'galway grill' :)) pic.twitter.com/yQ0jUSJZVY — amy ÷ (@leg0_h0use) 16 avril 2017

Vous le savez, le prochain single de Divide sera Galway Girl - le clip a d'ailleurs été tourné à Galway. Par contre, ce n'est pas "Galway Girl" qu'il s'est fait tatouer ! Si vous faîtes bien attention, vous pourrez lire "Galway Grill". Pour la petite histoire, le chanteur voulait un tatouage 'Galway Girl' écrit par Saoirse Ronan. Sauf que cette dernière s'est trompée dans l'orthographe ! Mais peut importe, il en est fier. Et nous, on l'aime pour ça !