Ed Sheeran, Rudimental, Tom Walker... Les 10 titres les plus shazamés !

Alors que l'année 2018 n'est toujours pas terminée, Shazam décide de publier le top 10 des titres les plus identifiés sur la première période de l'année. Un premier semestre plutôt éclectique ! Mais attention, cela ne veut pas dire que leur top 10 sont les plus écoutés. Nuance.

Shazam diffère des autres classement dans la mesure où la plateforme dévoile un top non pas basé sur une année complète mais bel et bien sur une période de 6 mois. Oui, bon ce n'est pas bien grave, dirons-nous. Alors que la plupart d'entre eux sont essentiellement fondés sur les ventes, les téléchargements et le nombres d'écoutes, Shazam se la joue autrement. Culotté ? Mais non ! Mais alors, est-ce que les titres shazamés ne seraient-ils pas les plus diffusés ? On pourrait le croire, oui et pourtant. Selon le classement Official Charts, des différences demeurent. On retrouve seulement 4 morceaux en commun (Perfect, Friends, These Days et Feel It Still). Comment expliquer cela ? Julian Marshall, responsable mondial du contenu Shazam indique :

"Même si l’album d’Ed Sheeran ‘÷’ a maintenant plus d’un an, ses chansons continuent d’être Shazamé en grand nombre. Avec quelques grosses sorties de Drake, Nicki Minaj et Ariana Grande, et des titres comme ‘X’ toujours dans notre Top 10 mondial, il sera intéressant de voir s’il est toujours en tête des charts à la fin de l’année"

Oui... Globalement, on retrouve les mêmes artistes dans chaque classement. Pour les curieux, voici le top 10 Shazam :