Ed Sheeran révèle pourquoi il a complètement disparu pendant 1 an

Ed Sheeran a annulé plusieurs concerts suite à un accident de vélo mais ce qui devrait faire énormément parler du chanteur dans les jours à venir ce n'est pas tant cet accident que ses révélations faites dans l'émission anglaise The Jonathan Ross Show. L'artiste y a en effet la véritable raison pour laquelle il a décidé de faire une pause dans sa carrière, disparaissant complètement des réseaux sociaux et des médias, à la fin de l'année 2015. Le rouquin a donc expliqué que c'est l'abus de substances qui l'a contraint à se mettre en retrait et à se reprendre en main. Un passé qui semble désormais loin derrière lui.

"Quand on se lance dans l'industrie, il faut s'y habituer, et je ne m'y suis pas habitué parce que j'étais tout le temps en train de travailler en tournée. Et tous les pièges dont les gens entendent parler, je me suis retrouvé à tomber dans tous ceux là. Principalement, l'abus de substances (...) je n'avais jamais touché à rien. Et puis j'ai commencé à tomber dedans, c'est pour cette raison que j'ai pris une année de pause et que je me suis barré" a expliqué Ed Sheeran lors de son interview. Ce sont finalement la musique et sa petite amie qui ont permis au chanteur de se débarrasser de sa consommation de substances. Il a aussi tenu à préciser que écrire sous influences ne marchait pas pour lui et que plus il travaillait, moins il se prêtait à ce genre de comportement.