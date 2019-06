Ed Sheeran : Retour au cinéma avec le film Yesterday

Cette semaine, Danny Boyle sort son dernier film : Yesterday. Très attendu, le réalisateur de Slumdog Millionaire s'attaque désormais à un nouveau sujet en mettant en images un univers dans lequel le groupe des Beatles n'existe pas. Une folie totalement inimaginable pour les millions de fans du plus célèbre groupe au monde. Et pour ce faire, ce dernier raconte la vie d'un homme qui va profiter de cette faille spatio-temporelle pour sortir tous les tubes des quatre chanteurs anglais. Comme prévu, le succès va être immédiat. Mais à quel prix ?

Dans le long-métrage, Ed Sheeran joue son propre rôle. Et même si l'un des chanteurs les plus lucratifs de ces dernières années est un novice en la matière, il n'en est pas à son coup d'essai. Pour preuve, l'interprète de Thinking Out Loud avait déjà fait une apparition dans Bridget Jones Baby. On avait pu également l'apercevoir dans un épisode de Game of Thrones où il jouait un soldat/chanteur. Bref, il semblerait que l'artiste se conjugue au pluriel chez Ed Sheeran. Sa prestation est à voir dans Yesterday, actuellement en salles.