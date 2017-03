Ed Sheeran reprend Coldplay, 50 Cent et "No Diggity" en acoustique

S’il y a un nom qui est actuellement sur toutes les lèvres, c’est bien celui d’Ed Sheeran. Le chanteur britannique a sorti son nouvel album Divide le 3 mars dernier et bat tous les records depuis, Ed Sheeran est devenu le roi de Spotify avec ses 57 millions d’écoutes de l’opus le jour de sa sortie. Pour en assurer la promotion, il est invité un peu partout dans le monde, sur un peu tous les plateaux télé et radio. De passage au Sirius XM Show de Howard Stern la semaine dernière, il a répondu aux quelques questions de l’animateur mais a également joué quelques extraits de Yellow de Coldplay, In Da Club de 50 Cent, le célèbre No Diggity ou encore un petit bout de Let Her Go de Passenger. Découvrez ses prestations en acoustique ci-dessous !

Par ailleurs, la nouvelle qui a fait le tour du web ce matin était l’apparition à venir d’Ed Sheeran dans la saison 7 de Game Of Thrones qui commence le 16 juillet sur HBO. Maisie Williams qui joue Arya Stark dans la série est une grande fan du chanteur et la production voulait lui faire une petite surprise… Retrouvez Ed Sheeran en tournée en Europe et en Amérique à partir de ce 19 mars en Suisse. Il passera par l’AccorHotels Arena à Paris le 6 avril prochain, une date qui affiche déjà archi complet bien sûr.